Miguel Trauco sorprende a Reinaldo Rueda con esta declaración

El lateral del Flamengo, Miguel Trauco, apreció en los entrenamientos de la Videna y se animó a declarar en conferencia de prensa. Luego de un inicio de temporada bastante regular, el peruano perdió la titularidad con su equipo tras la llegada del ecuatoriano Reinaldo Rueda. Sin embargo, dejó en claro muchas cosas con su declaración.

“El profesor Rueda dirigió a Ecuador y seguramente estará viendo todos los partidos de las Clasificatorias, pero yo no voy a jugar para que me vea, sino para que Perú gane. Uno como profesional pasa buenos y malos momentos y de los malos anteriormente me pude levantar. De hecho, que a ningún jugador le gusta estar en la banca de suplentes, pero en estos momentos llegar a la Selección me ayuda muchísimo para tomar otro aire. Llego con las mejores vibras para hacer bien las cosas en esta fecha doble” aseguró, Miguel Trauco.

“Más que hablar de ellos, debemos preocuparnos en hacer bien las cosas nosotros, porque Bolivia ha complicado a varios en estas Eliminatorias ya que se cierra bien atrás. Pero, la clave está en jugar con inteligencia y que la ansiedad no nos gane, eso tiene que quedar a un lado”, manifestó.

Respecto al encuentro contra Bolivia, Miguel Trauco resaltó la importancia de todos sus compañeros de selección. “De hecho que no jugarán jugadores muy valiosos, pero en el plantel hay muchachos que están esperando con ansias su oportunidad para demostrar a todos que también son de nivel muy alto”, concluyó.