Martín Liberman arremete contra Lionel Messi e insulta a la prensa española

Se sintió ofendido y calificó de mentiroso a Lionel Messi. El periodista argentino Martín Liberman, quien también conduce en FOX Sports, se pronunció de manera muy fuerte en su programa en Canal 26 de su país, sobre la carta que emitió Leo en la que negaba que haya insultado a los árbitros del partido Argentina vs Chile por Eliminatorias.

Messi recibió un castigo de 4 fechas de suspensión con Argentina en Eliminatorias y la defensa de la ‘Pulga’ fue negar los insultos al árbitro, asegurando que sus palabras fueron al aire. Esto hizo explotar a Martín Liberman.

“Lo de Messi me da vergüenza. Me da vergüenza que alguien se defienda de esta manera. Yo no lo puedo creer. ¿Tú te defenderías mintiendo como miente Messi? Estoy podrido de la TV española. Dicen que los argentinos le pegamos y le pegamos. Ustedes son unas chupa medias de Messi. Ustedes los periodistas de España no hacen periodismo. Hacen alcahuetería. Son absorbe calcetines. Son chupa medias. Soy argentino, quiero a Messi, quiere que Argentina vaya al Mundial, pero no puedo permitir esto”, dijo Liberman.

“¿Qué hace cada uno de nosotros para hacer una sociedad mejor? ¿Esto es aportar una sociedad mejor? Le dijo dos veces en la cara la c… de tu madre. ¿Eso no es ofenderlo? ¿En serio?”, agregó.

En otro momento, el controvertido periodista dijo que lo más simple era aceptar su culpa y hasta quizá con ello lograba reducir su castigo por no contar con antecedentes.

“Está claro que esa carta la redactó la AFA, pero Messi lo firmó y si lo firma, esta aceptando. ya no eres un pibe”, soltó.