Lionel Messi: Miss Bumbum consuela al argentino con esta foto prohibida para menores

El castigo de la FIFA a Lionel Messi cayó como un balde de fría en toda Argentina que estaba a pocas horas de enfrentar a Bolivia en La Paz por las Eliminatorias y la derrota final solo profundizó el dolor y la crisis en la Albiceleste.

Pero como no hay mal que por bien no venga, aunque no es comparable, la exhuberante y despampanante Miss Bumbum brasileña Suzy Cortez decidió publicar una foto dedicada a Lionel Messi con la que trata de consolarlo en algo.

No sabemos si el delantero estrella del Barcelona llegó a ver al fotografía, pero seguramente muchos argentinos recibieron con buenos ojos el regalito de la bella Suzy Cortez, hincha declarada de Messi y del cuadro azulgrana.

La ‘Pulga’ debe cumplir una sanción de 4 partidos sin jugar y no llegaría al choque contra Perú, a disputarse en Buenos Aires en el mes de octubre. La AFA apelará la sanción de la FIFA y el castigo podría sufrir una modificación.