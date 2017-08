Jürgen Klopp niega que Coutinho esté cerca de fichar por el Barcelona

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, insistió en que “no hay ninguna novedad” con respecto al futuro de Philippe Coutinho en el club, al tiempo que ha negado que el fichaje del mediapunta brasileño por el equipo azulgrana esté próximo.

El Barcelona ha visto rechazadas dos ofertas, la última de 90,4 millones de libras, por Coutinho, quien ha comunicado oficialmente al club su deseo de abandonar la entidad y poner rumbo al Camp Nou.

El miércoles por la noche, Pep Segura, mánager general del equipo ‘culé’, dijo que se reforzarán “en los próximos días” y se mostró esperanzado de cerrar pronto las contrataciones de Coutinho y del francés del Borussia Dortmund Ousmane Dembélé.

“No sé por qué la gente dice esas cosas. De hecho, no sé ni quién es él; no lo he conocido nunca”, afirmó hoy Klopp sobre las declaraciones de Segura. “Ya hemos dicho lo que teníamos que decir: no hay ninguna novedad. Nadie (del club) me ha dicho nada desde que hablamos la última vez”, añadió.

El Liverpool rechazó el pasado viernes el ‘transfer request’, la petición formal de traspaso, sin ningún valor legal, de Coutinho, quien busca ser traspasado al Barcelona.

El futbolista brasileño, de 25 años, hizo saber a la junta directiva su decisión de abandonar la entidad pocas horas después de que los dueños emitieran un comunicado en el que dejaban claro que no sería traspasado durante el mercado veraniego.

Coutinho no ha jugado en los dos primeros partidos oficiales de los ‘Reds’ en esta temporada, en la Premier League frente al Watford (3-3) y en la previa de la Liga de Campeones ante el Hoffenheim (victoria 1-2), pero el club ha insistido en que su ausencia se debe a una lesión de espalda y no a las especulaciones sobre su futuro.

El próximo sábado por la tarde el Liverpool se enfrenta al Crystal Palace en liga, y Klopp ya ha confirmado que Coutinho se perderá el encuentro aquejado de problemas musculares.

“Creo que sí. Nadie me ha dicho lo contrario”, respondió el técnico alemán al ser preguntado si la ausencia de Coutinho era debido a su lesión muscular. “No sé cuándo regresará; no hay novedades”, agregó.