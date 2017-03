Julio César Uribe comentó el empate de la Selección Peruana ante Venezuela

En conversaciones con el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación, el entrenador nacional Julio César Uribe dio su punto de vista acerca del empate conseguido por la Selección Peruana ante Venezuela en su visita al Estadio de Maturín por la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018.

“Se jugó con el último de este proceso clasificatorio, fue un buen partido, alta intensidad de ambos, Perú lo pudo ganar como lo pudo perder. Se intentó todo, pero creo que por la entrega mostrada no alcanzó. El fútbol no es un tema de comprensión. Tenemos que apuntar al futuro y tener mejores alternativas. Perú tenía que ganarle al colero, todos tienen derecho a jugar con los números, estamos lejos de clasificar, hay que ganarle a Uruguay sí o sí”.

Por otro lado, Julio César Uribe no quiso opinar sobre la posible renovación de contrato del ‘Tigre’ Ricardo Gareca para que siga al mando de la Selección Peruana en el próximo proceso eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

“No hay razones para tener excesos de confianza, pasa por tener más argumentos que el rival. Lo de renovación es un tema de ellos, no hablo, no me corresponde, cada quien ha escrito su hoja de vida, hay que competir y generar mejores resultados, no amigos de sultano o fulano”.

Sobre su presente, el exjugador de la Selección Peruana reveló que sigue trabajando con su academia de fútbol en el Circolo Sportivo Italiano.

“Gracias a Dios me va muy bien, ya he seleccionado un grupo de 110 chicos, me genera mucha felicidad el entusiasmo de los muchachos con este proyecto, de entender el juego y desarrollarse”, concluyó Julio César Uribe.

Lo mejor del técnico Julio César Uribe