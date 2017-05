Juan Vargas confirma que lucha por volver a la Selección Peruana

El jugador de Universitario de Deportes, Juan Vargas, aseguró que mantiene la idea de retirarse del fútbol vistiendo la camiseta crema y que a sus 33 años todavía tiene la ilusión de volver a ser parte de la selección peruana.

Juan Vargas, quien viene recuperando su nivel futbolístico y eso lo demostró en el triunfo de Universitario ante Unión Comercio, dijo que se siente cómodo en el club “merengue” y no ocultó su deseo de retirarse con la camiseta de sus amores.

“Yo me siento muy cómodo y feliz jugar por el club que soy hincha y no oculto mi deseo de retirarme algún luciendo estos colores, pero eso ya no depende tanto de mí. Por ahora, lo dejo todo en cada entrenamiento para que las cosas me salgan bien en los partidos. No tengan ninguna duda que agarraré más ritmo con el paso de los partidos”.

El capitán de Universitario no ocultó su deseo de volver algún día a la selección peruana, ya que ello siempre estará presente en todo jugador.

“A mis 33 años trabajo en el día a día y trato de entrenar cada vez mejor. El tema de la selección siempre estará presente para cualquier jugador, pero hay elementos que en el día de hoy ‘matan’ por estar ahí y bien merecido se tienen sus convocatorias”, manifestó.

Sobre la posibilidad que se postergue el partido ante Alianza Lima, Juan Vargas comentó que Universitario posee una plantilla 28 o 30 jugadores que pueden afrontar bien el clásico del sábado 3 de junio.

“Seguimos entrenando pensando en que el sábado jugaremos el Clásico ante Alianza. Sin convocados o no, pienso que tenemos un plantel de buen nivel y no tengo ninguna duda que los que jueguen lo harán de la mejor manera. Si no se programa el partido, eso ya es tema de las autoridades, pero si no, hay que jugarlo igual”, manifestó el lateral.

Finalmente, Juan Vargas deseo suerte a Alianza Lima en su partido que afrontará ante el Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana. “Es un equipo peruano y Dios quiera que clasifique a la siguiente fase”, culminó el jugador de Universitario de Deportes.