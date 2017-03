Juan Antonio Pizzi consideró "injusto" el resultado del Argentina vs Chile

El seleccionador de Chile, Juan Antonio Pizzi, consideró “injusta” la derrota ante Argentina, por 1-0 con gol de penalti de Lionel Messi, y enfatizó la necesidad de un triunfo el martes contra Venezuela.

“Creo que hemos hecho un gran partido. Cumplimos a la perfección lo que preveíamos que iba a pasar y considero totalmente injusto el resultado final. Necesitamos ganar el martes para volver a tener las posibilidades en estas eliminatorias”, enfatizó el entrenador de Chile.

“Siempre después de una derrota estoy muy fastidioso. Hicimos méritos para llevarnos algún punto de aquí. Lo único que a los entrenadores nos da cierta tranquilidad es cuando el grupo de jugadores que comandamos responde con responsabilidad e hidalguía”, añadió.

En tiempo de análisis, Juan Antonio Pizzi sostuvo: “Siempre los partidos de este nivel de futbolistas muestran mucha paridad. Creo que hoy nosotros pudimos imponer en todas las líneas todas las cosas que caracterizan a este equipo y eso no te garantiza el triunfo”.

“El penal no lo volví a ver por televisión pero lógicamente que tuvo incidencia en el resultado. Los fallos arbitrales forman parte del mundo del fútbol y a consolarme con el dolor de que el penalti no fue no me es grato”, agregó Juan Antonio Pizzi.

Juan Antonio Pizzi tras el Argentina vs Chile