José Mourinho destruye nivel de eliminatorias de la UEFA y alaba el de la Conmebol

José Mourinho, DT del Manchester United, es uno de los entrenadores más valorados e importantes del mundo y por ello sus opiniones son tomadas en cuenta y causan revuelo, como ahora que opinó de las Eliminatorias en la UEFA y en la Conmebol.

Y no dejó espacio a las dudas o a la interpretación. José Mourinho fue bastante claro y destruyó el nivel que existe en las Eliminatorias de la UEFA a la que calificó de “broma” y “aburrida”, mientras que alabó el de la Conmebol (Sudamérica), en el que “existe una real competencia”.

“Los partidos de clasificación en Europa me aburren; mientras que los de Sudamérica me motivan. A mí me gusta el fútbol en serio, no el jugar por jugar. Y en las Eliminatorias sudamericanas, el fútbol es serio”, expresó Jose Mourinho para la cadena ESPN Brasil.

“Muchas selecciones buenas, muchas de un mismo nivel. Incluso las que históricamente no fueron fuertes ya saben cómo crear dificultades. Como por ejemplo, Bolivia con Argentina. Ahora no es fácil doblegar a Bolivia”, agregó.

Mourinho indicó que todos los grandes de Europa siempre se clasifican y por ello el torneo eliminatorio en Europa es un saludo a la bandera.

“En Europa, la clasificación es una broma. Todos se clasifican. El que no se clasifica directamente, lo hace en el repechaje. Hay una diferencia abismal entre muchas selecciones. Creo que, en América del Sur, las Eliminatorias son una verdadera competencia desde hace ya varios años”, precisó.

Mientras que en la Conmebol, los 10 países son altamente competitivos, en los grupos de la UEFA se aprecian a selecciones como Malta, San Marino o Andorra que raras veces ganan e incluso raras veces marcan un gol.