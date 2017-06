José Manzaneda "rompió" su silencio tras debutar con la Selección Peruana

José Manzaneda, el nuevo ‘tapadito’ de Ricardo Gareca, se manifestó luego de su ansiado debut con la Selección Peruana donde fue parte de la victoria por 1-0 frente a Paraguay y donde fue uno de los más participativos dentro del gramado del Estadio Mansiche.

“Considero que las cosas me vienen saliendo muy bien pero hay que tomarlo con calma. Todo se ha dado tan rápido que hasta ahora no lo puedo creer, se podría decir que es un sueño hecho realidad”, dijo José Manzaneda a ‘GOL PERÚ’.

El nuevo atacante de la Selección Peruana también se tomó un momento para agradecer al entrenador Carlos Silvestri por la oportunidad brindada en Cantolao, lo que le permitió mostrarse y llegar a la ‘Bicolor’.

“Este buen momento se debe mucho a mi entorno familiar y a los técnico Silvrestri y Gareca, quienes me han dado mucho confianza para hacer las cosas. Solo me queda seguir entrenando fuerte y aprovechar las oportunidades que se me presenten”.

Respecto al encuentro frente a Jamaica, José Manzaneda reveló que el equipo saldrá muy tranquilo a la espera del rival para conocer sus debilidades y hacer daño por los lugares específicos.

“No sabemos mucho de esta selección pero eso no quiere decir que vayamos a salir con todo. El profesor Gareca nos pide mucha movilidad y ante Paraguay jugué por ratos como un falso ‘9’”, sentenció el flamante convocado de la Selección Peruana.