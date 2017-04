"Jorge Sampaoli es un técnico de cuarta. ¿Quieres dirigir a Argentina? Ya veremos"

El tono del debate sobre Jorge Sampaoli y su posible contratación como entrenador de la selección argentina sigue elevándose en cuanto a la dureza de las críticas. El tema es el más importante en el país albiceleste.

Pero no se trata de un nuevo personaje el que salió a atacar a Sampaoli, sino del mismo Carlos Salvador Bilardo, quien le declaró una guerra abierta y sin tregua al actual DT del Sevilla al que calificó de “técnico de cuarta” y hasta retó a que se ponga el buzo de la selección gaucha.

“No me ponga nervioso. Hábleme de técnicos en serio, pero no de un técnico de cuarta. Usted tiene que hablarme de Beckenbauer, de Menotti… pero no de cualquiera como este Don Paoli (Sampaoli). ¿Usted dice que va a ser el técnico de la selección argentina? Ya lo veremos”, dijo Bilardo en su programa radial.

“Sampaoli no sirve para nada y sólo es amigo de dos o tres periodistas chilenos que le dieron cuerda. Si Sampaoli viene a Argentina, me tomo un barco y me voy a Uruguay”, juró.

Pero Bilardo no esperó que le pregunten por su candidato. Para el ‘Narigón’, la AFA debería darle la oportunidad al ‘Pelado’ Ramón Díaz, quien tuvo un paso más que exitoso en River Plate, aunque no la pasó muy bien en la selección paraguaya.

“Ramón Díaz ya estuvo en las quinielas para dirigir a la selección. Demostró en River Plate que es un técnico ganador”, soltó.