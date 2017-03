Jorge Sampaoli: desde la AFA se pronunciaron sobre su posible llegada a la Selección Argentina

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y nuevo vicepresidente de la AFA, negó haber conversado con directivos del Sevilla sobre el entrenador Jorge Sampaoli con la intención de llevarlo a la selección Argentina.

El dirigente dijo tener excelentes relaciones con el presidente del Sevilla, Pepe Castro, pero insistió en que no ha tenido contactos recientes.

“No es cierto. Tengo excelente relación de amistad con Pepe Castro y la gente del Sevilla pero no he hablado con él ni he averiguado nada”, declaró a Radio Güemes.

Esta situación se da luego de la derrota del seleccionado argentino ante Bolivia, el mismo día en que se conoció la sanción de cuatro partidos que la FIFA impuso a Lionel Messi, por insultar a un árbitro durante el partido frente a Chile del pasado jueves.

Jorge Angelici salió al paso de las conjeturas que dan como inminente la salida de Edgardo Bauza de la selección.

“Hoy no se puede decir nada. Hoy es el técnico de la selección. A partir de hoy va a haber nuevas autoridades electas. Se tiene que reunir la primera reunión de comité ejecutivo, donde se toman todas las resoluciones, se analizará, no hay que apresurarse”, manifestó.

Sobre la sanción a Lionel Messi, el presidente de Boca confirmó que la AFA va a presentar una apelación.

“Tenemos diez días para hacer la apelación. Vamos a preparar la apelación al tribunal de alzada de la FIFA, de disciplina”, puntualizó.

EFE