Jorge Sampaoli: AFA y su vital paso para contratar al entrenador del Sevilla

Jorge Sampaoli abrió una puerta esta semana a la selección argentina al señalar que su contrato con el Sevilla tenía puntos que lo favorecían para salir y escuchar ofertas y por ello la AFA decidió dar el paso inicial en busca de contratar al ‘Hombrecito’.

Según la prensa argentina, el presidente de la AFA Claudio Tapia viajará esta semana a Sevilla para iniciar conversaciones con Jorge Sampaoli y conocer sus planes profesionales y si estos incluyen en el corto plazo a la ‘Albiceleste’.

La propuesta de la AFA es bastante clara. Le quieren ofrecen a Sampaoli un proyecto hasta Catar 2022, asegurándole también que el resto de los miembros del directorio de la federación argentina está de acuerdo con su contratación. Otro de los pesos pesados de la AFA, Daniel Angelici, titular de Boca Juniors, es uno de los principales respalda la decisión.

“Tengo un contrato que me vincula con el club y no tengo que aclarar nada. Es un contrato que tiene un montón de aristas favorables al club y a mí, que permiten salir o quedarse. Por eso me voy a reunir con el presidente por si conviene alargar este proceso o no”, señaló Sampaoli el viernes, dejando abierta la posibilidad de ponerse el buzo albiceleste.