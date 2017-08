Jefferson Farfán y el principal motivo por el que Ricardo Gareca lo volvió a llamar

¿Continuidad? ¿Recuperó su nivel? ¿Juega en Europa? Muchos hinchas se preguntan el verdadero motivo por el que Ricardo Gareca decidió convocar nuevamente a Jefferson Farfán a la Selección Peruana y el entrenador decidió soltar su principal motivo, que no es ninguna de las que mencionamos líneas arriba.

Ricardo Gareca soltó la lista de convocados este viernes en conferencia de prensa desde la Videna y ahí confirmó la presencia de Jefferson Farfán, generando diversas opiniones.

“Lo de Jefferson Farfán no puedo decirle como lo veo, tengo que hablar con él. No he tenido contacto con él y no se como ha cambiado desde la última vez que lo tuvimos en la Selección Peruana. La idea es verlo en persona, constatar que su presente es el ideal. Cuando venga veremos en qué condiciones está para ver en qué cambio y qué nos espera. Farfán jamás presentó un problema de nada en cuando a la convivencia en la selección”, señaló Gareca.

“¿Por qué decidimos llamarlo?) Su estabilidad en todo aspecto, según el informe que me presentaron, es, desde todo punto de vista, alentador, por eso decidimos llamarlo”, agregó.

Perú jugará en Lima contra Bolivia (fecha 15) el jueves 31 de agosto y ante Ecuador en Quito el martes 5 de setiembre.