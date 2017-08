Jefferson Farfán llegó a Lima y es portada hoy 28 de agosto

Jefferson Farfán fue muy determinante en la victoria del Lokomotiv frente al Ural donde se encargó de abrir el marcador, pero lo más resaltante llegó al término del encuentro donde la ‘Foquita’ dejó un mensaje antes de regresar a Lima para enrolarse a los entrenamientos de la Selección Peruana.

A pesar que hace algunos meses era cuestionado por su bajo rendimiento y por temas muy ajenos al fútbol, Jefferson Farfán reconoció que fue agarrando el ritmo que necesitaba para volver al combinado nacional.

“Tengo el ritmo de juego que me permite volver a mi selección y estoy muy motivado”, expresó el atacante de la Selección Peruana.

“Tuve una lesión que me complicó estar en la Selección Peruana. Nunca he tenido problemas con los entrenadores. Poco a poco fui mejorando mi nivel y eso me ha conducido a volver a la bicolor”.