Jefferson Farfán le 'dedica' el título de Alianza Lima a Juan Vargas

El jugador de Lokomotiv de Rusia, Jefferson Farfán, expresó su felicitación a Alianza Lima por conseguir el título del Torneo Apertura y de esta manera acceder directamente a los Play Offs para disputar el título nacional. La ‘Foquita’ usó Instagram para enviar un mensaje y dedicárselo a su compañero Juan Vargas.

“Felicitaciones al mejor equipo del Perú. Gracias a Pablo Bengoechea por tanta alegría al pueblo aliancista. Un Capo. Alianza Lima es un sentimiento, ¿entendiste, Juan Manuel Vargas?”, escribió Jefferson Farfán en su cuenta oficial de Instagram.

Sin duda, Jefferson Farfán no ocultó su felicidad y celebró junto al resto de hinchas de Alianza Lima el día domingo. Cabe señalar que el íntimo empató sin goles ante Comerciantes Unidos en Cutervo, resultado que le bastó para quedar como líder en la tabla de posiciones con 30 puntos.

Por otro lado, Jefferson Farfán fue convocado por Ricardo Gareca para la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018. Después de muchos meses, la ‘Foquita’ volverá a vestir la camiseta blanquirroja.

“Lo de Jefferson Farfán no puedo decirle como lo veo, tengo que hablar con él. No he tenido contacto con él y no sé óomo ha cambiado desde la última vez que lo tuvimos en la Selección Peruana. La idea es verlo en persona, constatar que su presente es el ideal. Cuando venga veremos en qué condiciones está para ver en qué cambio y qué nos espera. Farfán jamás presentó un problema de nada en cuando a la convivencia en la selección”, señaló Gareca.