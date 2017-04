Jefferson Farfán habló sobre su posible regreso a la selección peruana

Y luego de varias semana de polémica sobre u posible regreso de Jefferson Farfán a la Selección Peruana para afrontar la próxima fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018, la ‘Foquita’ dio una entrevista a ‘RPP Noticias’ para contar toda su verdad.

“Yo voy a seguir trabajando. Lo que he pensado es en mi equipo, luego todo caerá por su propio peso. Si me toca estar o no, siempre voy a apoyar. Espero demostrar lo que puedo dar a la Selección y a mi equipo”.

“Las personas pueden opinar lo que gusten, no tengo que demostrarle nada a nadie. Ahora solo debo jugar y llegar a un buen nivel para poder estar. Siendo que puedo dar cada vez más, no me conformo con lo que estoy jugando ahora”, agregó Jefferson Farfán.

Por otro lado, ‘Jeffry’ reconoció el buen trabajo que viene realizando Ricardo Gareca en la Selección Peruana durante su proceso clasificatorio para tentar un cupo para el Mundial de Rusia 2018.

“El ‘Profe’ Gareca lo está haciendo bien, ha conseguido un grupo y creo que debería quedarse”, señaló Jefferson Farfán.

El dato de Jefferson Farfán

Cabe recordar que la última vez que Farfán disputó un partido con la Selección Peruana fue el 24 de marzo de 2016 ante Venezuela (2-2) por la quinta jornada de las Eliminatorias Rusia 2018.