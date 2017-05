Horacio ‘La Pepa’ Baldessari y la dura crítica contra Chemo del Solar

La situación de Sporting Cristal es preocupante, luego de no tener chances para clasificar a la final en el Torneo de Verano, quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder por 2-0 ante Independiente de Santa Fe. Ante esto, Horacio Baldessari criticó duramente al técnico Chemo del Solar.

“Que ‘Chemo’ vuelva a su gallinero. No lo amo ni lo odio, nos respetamos pero ahorita la está cagando. Cristal es mi casa, no la suya. Yo no puedo decirle a los directivos que lo boten, pues él debería ser un poquito más inteligente y dar un paso al costado. Si sigue, lo único que va a lograr es encadenar más problemas con la barra y no me gustaría que haya una agresión”, declaró Horacio Baldessari a Depor.

“Del Solar no es querido en la institución, no sé por qué se molestaron en traerlo. Es como si yo me fuera a entrenar a la ‘U’; en mi vida me pondría esa camiseta, así me esté muriendo. Prefiero salir a robar, ya que la gente de Cristal no me perdonaría eso. En cuanto a Jorge Soto, me duele que él se preste para ser el ‘escudaculo’ de ‘Chemo’. Él es muy querido en el club como para cuidarle la espalda a una gallina, si es inteligente debería salirse de ese cuerpo técnico de inmediato”, añadió ‘La Pepa’.

El exdelantero de Sporting Cristal consideró que el equipo se encuentra en pésimo estado anímico y necesitan fijar bien sus prioridades para comenzar bien el Torneo Apertura.

“Lo que más me preocupa de este Cristal es que veo a un equipo triste, robotizado. Yo soy técnico y me doy cuenta cuando un jugador está bien o mal anímicamente, ya no vemos una huacha o una pared. ‘Chemo’ se está preocupando más por quienes cuiden su espalda que por atacar el arco rival; si vas a ser el entrenador de nuestra institución, tienes que saber un poquito de lo que significa ponerse esa piel celeste”, finalizó.