Esto dijo Diego Maradona sobre la sanción de Lionel Messi en Eliminatorias

Diego Maradona es parte de la FIFA desde inicios de febrero, sin embargo, opinó sobre la sanción de Lionel Messi por cuatro fechas de las Eliminatorias Rusia 2018. El exfutbolista comentó sobre el cruce que tuvo Messi con el árbitro brasileño durante el partido Argentina vs Chile en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

“Que Messi nos defienda de otra manera. No porque yo estoy en FIFA. Yo fui el tipo más bardeado por la FIFA, por la enfermedad que tenía. Y ahora, acá, no tengo nada que ver. No sabía ni que lo habían sancionado”, advirtió nuevamente alejándose de los críticos Diego Maradona.

“Que se ve que lo put**… Lo vimos todos. Lo vimos todos”, sentenció y recordó el castigo de oficio que cayó sobre Zlatan Ibrahimovic en un partido del Manchester United tras pegar un codazo que se terminó juzgando por las imágenes de televisión.

“Aparte, no me voy a quedar de brazos cruzados, eh. Si tengo que llevar al Comité que sancionó a Messi a Argentina, lo voy a llevar. Quedate tranquilo que lo voy a llevar…”, aseguró enojado Diego Maradona.

Argentina perderá a Lionel Messi por cuatro fechas y no está presente ante Bolivia por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018 en el Estadio Hernando Siles de La Paz.