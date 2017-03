DT de Italia: "Espero que Israel pare a España"

El seleccionador de Italia, Gian Piero Ventura, rival de España en las Eliminatorias Rusia 2018, admitió este jueves que espera que “Israel pare a España” en el duelo de este viernes para poder adelantar a la ‘Furia Roja’ en la tabla.

Ventura aseguró además en la rueda de prensa previa al partido de Italia contra Albania que su equipo tendrá que dar “el cien por cien” para salir ganador, ya que se mide un conjunto de calidad técnica y que buscará “entrar en la historia” con una victoria.

“Con egoísmo, espero que Israel pare a España. No hay partidos fáciles y espero que los españoles puedan tener dificultades. Israel sólo perdió contra nosotros, los demás partidos los ha ganado”, declaró Ventura.

La selección de España e Italia están empatadas al mando del grupo G con diez puntos, por lo que ninguno de los dos equipos tiene margen de error en sus respectivos encuentros, subrayó el técnico italiano.

“Confío en una buena prestación, necesitamos dar el cien por cien, porque si jugamos al 50 o 60 por ciento no nos bastará. Nos mediremos con una Albania que encarará estos 90 minutos con la oportunidad de entrar en la historia”, aseguró.

vs. | #Italy

The #Azzurri are in #Palermo.

Ventura: "Beating Albania will be a huge step forward."

https://t.co/Ar0E9vGaCWpic.twitter.com/x8VFLfmpeN