Eliminatorias Rusia 2018: así se jugará la próxima fecha doble

Solo restan cuatro jornadas para que las Eliminatorias Rusia 2018 lleguen a su fin en Sudamérica. La tabla de posiciones se ha apretado y salvo la clasificación de Brasil, como las nulas opciones de Venezuela y Bolivia, nada está dicho en esta parte del continente.

Tras la disputa de esta fecha 14, los equipos sudamericanos deberán esperar hasta el mes de agosto para la próxima fecha doble.

El 31 de agosto se tienen programados los siguientes partidos por la fecha 15:

Brasil vs Ecuador

Chile vs Paraguay

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Venezuela vs Colombia

En tanto que para la decimosexta jornada, los encuentros se disputarán el cinco de setiembre:

Argentina vs Venezuela

Bolivia vs Chile

Colombia vs Brasil

Ecuador vs Perú

Paraguay vs Uruguay

Es importante resaltar que para el mes de junio hay Fecha FIFA y muchas selecciones la aprovecharán para llegar en buenas condiciones a la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018.