DT de Brasil Tite afronta un serio problema en la Canarinha

El seleccionador brasileño de fútbol, Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, aseguró que la actuación de algunos de los convocados para el “Partido de la Amistad” ante Colombia lo dejaron con “una duda buena” de cara a los próximos partidos de la ‘canarinha’.

“Siempre una primera oportunidad de convocatoria y empezar jugando es una situación diferente. Los convocados me dejaron, sí, con dudas, dudas buenas”, aseguró Tite en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Para el partido ante Colombia, el técnico brasileño apenas llamó jugadores que actúan en el país, de los que 15 de los 23 convocados, no habían jugado nunca con la pentacampeona del mundo.

“El grupo no está cerrado, El momento de cada jugador es importante. No dejaré de seguir el momento de cada uno, esté en China, en Europa o en América del Sur, no importa”, dijo Tite.

La victoria le sirvió a Brasil para volver a liderar el ránking de la FIFA como la mejor selección del mundo, un puesto que no ocupaba desde mayo de 2010, aunque el seleccionador se mostró contrariado por la rigidez de la FIFA en sólo dejar hacer 6 substituciones para el partido para que contabilizara dentro de la lista de la máxima entidad del fútbol mundial.

“Le faltó sensibilidad a la FIFA, es un partido diferente”, criticó, y pidió disculpas a los jugadores a los que no les dio minutos durante el partido.

El seleccionador brasileño agradeció públicamente al técnico de Colombia, José Pékerman, por las facilidades dadas para poder disputar el partido, del que dijo que lo menos importante era el resultado.

“El resultado es lo que menos interesa. Le dije a Pékerman que me gustaría que no hubiera vencedor del partido. Tengo mucha gratitud por poder haber jugado el encuentro, extensiva al pueblo colombiano, al brasileño, al Chapecoense, a los clubes que nos cedieron sus jugadores…el partido tuvo una dimensión más humana que competitiva”, comentó.

Con Tite, la selección brasileña ha gando los siete partidos que ha disputado, con 18 goles marcados y apenas un gol encajado, números que le han servido para liderar con comodidad el grupo sudamericano de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 y volver a liderar el ránking de selecciones de la FIFA. EFE