Conoce la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018

Esta semana se reinicia la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018 y la Selección Peruana tendrá una nueva oportunidad para conseguir tres puntos ante Venezuela en la ciudad de Maturín. El equipo de Ricardo Gareca buscará la victoria para seguir escalando posiciones en la tabla y de esta manera ubicarse en la zona de repechaje.

La Selección Peruana llega a Maturín con 14 unidades, y aprovechará el mal momento de Venezuela para poder salir victorioso. Los jugadores que militan en el extranjero están llegando en las próximas horas para unirse a los trabajos de Ricardo Gareca.

Así como el Perú vs Venezuela, habrá 4 partidos más que serán intensos y se juegan por más de 3 puntos. Paraguay vs Ecuador, Uruguy vs Brasil, Argentina vs Chile y Colombia vs Bolivia son los partidos que completan la programación.

A continuación, conoce la tabla de posiciones hasta la fecha 12 de las Eliminatorias Rusia 2018. Cabe señalar que el primer lugar es para Brasil, que con 27 unidades ya está virtualmente clasificado al Mundial. Uruguay, Ecuador y Chile buscan la clasificación en las próximas fechas, mientras Argentina se ubica en la zona de repechaje. Perú, Paraguay, Bolivia y Venezuela están en zona de eliminación.