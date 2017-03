¿Cómo formó Ricardo Gareca el Perú vs Venezuela en Lima?

Perú vs Venezuela vuelven a encontrarse por las Eliminatorias Rusia 2018 este 23 de marzo desde las 18:30 horas (horario peruano) en la ciudad de Maturín. La Selección Peruana está obligado a conseguir tres puntos para seguir aspirando a la zona de repechaje, mientras que la Vinotinto busca sumar su segunda victoria en la competición. ¿Cómo formó Ricardo Gareca el partido de ida en el Estadio Nacional de Lima?

El pasado 24 de marzo de 2016, Perú venía de perder 3-0 ante Brasil y buscaba reivindicarse en el Estadio Nacional de Lima con un plantel de renombre. Ricardo Gareca apostó por lo tradicional, lo que mejor tenía en su convocatoria y de estamanera conseguir los tres puntos. Sin embargo, la realidad fue otra y se perdieron 2 puntos importantes de local.

El desenlace del Perú vs Venezuela terminó 2-2, de manera agónica para la Selección Peruana. Raúl Ruidíaz ingresó a los minutos finales, y en la última jugada anotó de cabeza para darle un respiro a Ricardo Gareca y a los hinchas. Aunque el gol sirvió para no quedarnos con las manos vacías, el marcador no fue lo esperado y la Selección Peruana sufrió un golpe anímico días después para enfrentar a Uruguay en Montevideo.

A casi un año del primer partido por Eliminatorias Rusia 2018, Ricardo Gareca volverá a enfrentar a Venezuela. Esta vez la sede es diferente y la realidad también. La Selección Peruana urge de los tres puntos y va con un equipo diferente al del año pasado.

Siete de once jugadores no forman parte del once inicial de Ricardo Gareca, pues algunos no estarán por lesión y otros por decisión técnica. Perú vs Venezuela tienen su revancha y en Maturín se decidirá el futuro de la Bicolor en estas Elimiantorias Rusia 2018. ¿Recuerdas el once titular? Conócelo en la siguiente galería.

Programación de la fecha 13 de las Eliminatorias:

Colombia vs Bolivia

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez – 3:30 pm

Paraguay vs Ecuador

Estadio Defensores del Chaco – 6:00 pm

Uruguay vs Brasil

Estadio Centenario de Motnevideo – 6:00 pm

Argentina vs Chile

Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti – 6:30 pm

Venezuela vs Perú

Estadio Monumental de Maturín – 6:30 pm

