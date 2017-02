Claudio Techera criticó el desempeño de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20

Y sin pena ni gloria, la Selección Peruana culminó su nefasta participación en el Sudamericano Sub 20 tras ser eliminado a manos de Uruguay. Los dirigidos por Fernando Nogara no estuvieron a la altura y el primer en criticar el desempeño de la ‘Blanquirroja’ fue el uruguayo Claudio Techera.

“No le veo una idea de juego a esta Selección Sub 20. Perú la ha tenido fácil porque en su grupo tiene rivales que no aprovechan la altura y a una pobre Bolivia; uno puede ver que Argentina y Uruguay dejan mucho que desear en la altura. Antes de ir, se tenía la mentalidad de que había que buscar el resultado no para ahora, sino para 2022. No he visto ningún tipo de autocrítica”.

Claudio Techera, que dirigió cuatro clubes en el fútbol peruano (Juan Aurich, FBC Melgar, Sport Boys y Los Caimanes), aconsejó a la Federación Peruana Peruana (FPF) enfocarse en las divisiones menores para formar futbolistas que puedan rendir en los futuros desafíos.

“Perú tiene que tener una sintonía desde la cabeza, que es Gareca, hasta abajo, como sucede en Uruguay. Se necesita que todas las categorías jueguen a lo mismo; para el proyecto de 2022, se tiene que ver a una Selección Sub 17 que arrase en el próximo torneo. Si esa Sub 17 fracasa, vamos a estar en un gran problema, ya que esa será nuestra base para el futuro”.

Además de criticar a la Selección Peruana, el ‘charrúa’ reconoció que no es bueno forzar a un jugador que debute en Primera División cuando no está preparado. Claudio Techera espera que la FPF tome cartas en el asunto para tratar de mejor el fútbol local.

“Reglamentar que un jugador debute en el fútbol cuando no está preparado no es bueno. Desde que llegué a Aurich en 2008, he visto a varios jugadores debutar en Primera y que han pasado por varios equipos; de todos esos, solo me acuerdo de 2 o 3 que siguen jugando. Las ligas que yo considero inferiores a la peruana no tienen este tipo de reglas. Hasta el día de hoy, no he visto que la Bolsa de Minutos haya sido productiva”.

La eliminación de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20