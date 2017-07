Claudio Pizarro habla sobre posibilidad de ser futuro DT de Selección Peruana

El delantero peruano Claudio Pizarro, de 38 años, tiene partidos contados como profesional a alto nivel y por ello el hablar sobre su futuro en el fútbol es más recurrente: ¿Entrenador, empresario de jugadores, dirigente?

De las declaraciones que soltó a la cadena Fox Sports, Claudio Pizarro ratificó prácticamente que no volverá a Alianza Lima y que es muy difícil que se dedique a ser entrenador, con lo que le estaría cerrando las puertas a la Selección Peruana como DT.

“Voy a estar relacionado al fútbol de todas maneras, de eso no tengo ninguna duda, pero aún no sé en que función. Por ahora en lo único que estoy pensando es mantenerme bien físicamente, después del año ya pensaré qué haré”, declaró el peruano en un adelanto para Das Ligahaus de Fox Sports.

“No me gustaría ser técnico por un tema de tiempo, sé que si llego a ser técnico tendré menos tiempo de lo que he tenido siendo jugador porque sería un maniático, analizaría mucho al rival y a mis jugadores. No cierro la posibilidad, pero no creo”, culminó.

En este momento, Claudio Pizarro se encuentra negociando la posibilidad de seguir jugando en Alemania, aunque maneja ofertas de China, Catar y Estados Unidos. En octubre, el ‘Bombardero’ cumple 39 años.