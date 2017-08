Alexander Callens le envía un mensaje a Ricardo Gareca por no convocarlo

Luego de conocerse que Miguel Araujo se había lesionado y que no llegaba a los partidos Perú vs Bolivia y Perú vs Ecuador, Ricardo Gareca hizo un llamado de emergencia, pero no miró al exterior, donde Alexander Callens es titular indiscutible en el New York City de la MLS, sino al fútbol peruano, para convocar a Luis Abram de Sporting Cristal.

Esto no pasó desapercibido en Alexander Callens y generó una respuesta, aunque prefirió no entrar en polémica y solo aseguró que Ricardo Gareca sabe quien falta en la Selección Peruana.

“Yo estoy preparado. Siempre estoy preparado para todo, pero todo depende de los entrenadores. Si a los entrenadores no les gusto está bien, ¿qué más puedo hacer?”, expresó Callens en entrevista con el diario El Comercio.

Alexander Callens se jugó un partidazo y anotó un gol en la victoria 3-1 del New York City ante el Minnesota United, por la fecha 18 de la MLS . (Video: Univisión Deportes)

“No es la primera vez que pasa esto. Estoy muy tranquilo. Estoy trabajando. Lo más importante es que llegue a casa y diga: “Saben que he trabajado y he dado todo en este partido”. Si no soy convocado es por cuestiones ya de los técnicos que deciden”, agregó.

En otro momento, el defensa del New York City, quien comparte equipo con gigantes como David Villa y Andrea Pirlo, dijo que Gareca ha formado un grupo muy unido en Perú.

“Creo que Gareca ha formado un buen grupo y me parece bien que esté compenetrado, que den todo por la selección siempre”, señaló.

La entrevista termina con esta pregunta y respuesta:

¿Falta alguien en ese grupo?

Eso solo lo sabe el técnico. Ricardo es el único que sabe quién falta.