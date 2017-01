Universitario y la frase de Hansell Riojas que no gustó nada a los hinchas cremas

El flamante defensa de Alianza Lima, Hansell Riojas, habló de los trabajos de pretemporada que viene realizando en Chincha bajo las órdenes del profesor Pablo Bengoechea y también se dio tiempo para comentar sobre el “favoritismo” de Universitario de Deportes.

“A Universitario hay que ganarle siempre. Se armó muy bien, pero eso no le asegura nada. El año pasado Vallejo parecía una selección, y bajó. Así que ellos no la tendrán fácil para campeonar”, expresó a Depor.

“El ‘profe’ sabe lo que puedo rendir. Me conoce bien y confía en mi trabajo. Él me llevó a la selección y ahora me pidió para Alianza Lima.Tengo que retribuirle toda esa confianza, dando lo mejor de mí cada vez que juegue. Estoy buscando mi revancha personal, sé lo que puedo dar. Lo de 2016 está enterrado. Hoy apunto a metas grandes, como ser campeón con Alianza y, además, volver al exterior”, precisó Hansell Riojas, quien aguarda ganarse un lugar en el once titular.