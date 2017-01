Universitario vs Once Caldas EN VIVO y EN DIRECTO: fecha, hora y canal del partido amistoso vía GOLPERÚ

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido amistoso Universitario vs Once Caldas este sábado 28 de enero desde las 08:00 p.m. (hora local). El encuentro se jugara en el estadio Monumental de Ate y será televisado por GOLPERU.

Universitario vs Once Caldas – alineaciones

Universitario: Por confirmar.

Once Caldas: Por confirmar.

Estadio: Monumental.

Hora: 08:00 p.m. (hora local)

Canal de transmisión:GOPLPERÚ.

Universitario vs Once Caldas – previo

Universitario vs Once Caldas | Universitario de Deportes jugará su último partido amistoso antes de arrancar su participación en partidos oficiales. El equipo ‘crema’ se medirá este sábado en el Monumental ante el siempre complicado Once Caldas.

Nuevamnete Roberto Chale podrá a prueba a todos sus refuerzos: Juan Manuel Vargas, Jersson Vasquez, Luis Tejada, Aldo Corzo, Arquímedes Figuera, Juan Diego Gutiérrez y Werner Schuler.

El encuentro ante el equipo colombiano será parte de la preparación de Universitario de cara a la Copa Libertadores.

Como se recuerda, la ‘U’ jugará ante el ganador de Capiatá vs Deportivo Táchira (llave de la primera fase). Si consigue la victoria, chocará o con el vencedor de Atlético Paranaense vs Millonarios.

En caso Universitario salga airoso, se clasificará al 4 con San Lorenzo, Universidad Católica y Flamengo.

Universitario debutará en la Libertadores en condición de visita el jueves 2 de febrero a las 7:15 p.m. (hora peruana). En tanto, el partido de vuelta lo jugará el jueves 9 a la misma hora.