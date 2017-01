Universitario: ¿Por qué Roberto Chale insinuó que Óscar Ibáñez tuvo que ver en arbitraje ante Once Caldas?

El último partido de Universitario de Deportes ante Once Caldas no solo dejó molestia en tienda crema por la derrota, sino que además por el arbitraje del partido. En ese sentido, el técnico Roberto Chale parece tener en la mira a un culpable y este precisamente no es ningún integrante de aquella terna arbitral.

“Lo del arbitraje ante Once Caldas fue un escándalo, creo que Santiváñez tiene que ver, la Conar. ¿Es el único referí disponible? Esto ha sido mandado”, señaló el entrenador estudiantil a Ovación.

“Ese línea, Llerena, es profesor en las academias de Óscar Ibáñez. Él está fastidiado con el ‘Puma’ y el ‘Puma’ con él, una pena porque los dos han sido tricampeones conmigo”, agregó Roberto Chale.

Por otro lado, el entrenador dijo que al margen de la derrota, el partido ante Once Caldas fue favorable para Universitario de Deportes. “El segundo partido fue de un trámite como de Copa Libertadores, nos sacaron ventaja de dos goles y tuvimos dos goles mal anulados. Y la gente se molesta, nos obliga a hacer muchos cambios, han sido buenos ajustones los dos goles”, explicó.