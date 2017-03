Pedro Troglio: desde Argentina lo confirman como nuevo DT de Universitario

Universitario de Deportes ya tiene nuevo técnico. Pedro Troglio fue elegido como nuevo entrenador del cuadro crema en reemplazo de Roberto Chale. Solo faltaría el pronunciamiento oficial de la administración de la institución merengue para sellar la contratación del estratega argentino.

Juan Pablo Méndez, experimentado periodista del diario argentino Olé, confirmó lo que se voceó como un fuerte rumor desde el pasado lunes. Pedro Troglio llegará en los próximos días a Lima para ser presentado de forma oficial como nuevo técnico de Universitario de Deportes en lugar de Roberto Chale.

“Es cierto que me reuní con César Vento. Pero sé que él también se reunió con 2 o 3 entrenadores más. Por ello, prefiero ser muy cauto y no hablar más de la cuenta mientras que no sea el elegido por la directiva de Universitario de Deportes”, había dicho Pedro Troglio a Radio Ovación antes de su elección como DT de la ‘U’.

Pedro Troglio fue recientemente despedido de Tigre de Argentina por los malos resultados en el Torneo Argentino. Tras su inesperada salida del cuadro de Victoria, el estratega que también dirigió a Independiente de Avellaneda y Gimnasia y Esgrima de La Plata asume su segundo reto en el extranjero con Universitario, tras hacer lo propio con Cerro Porteño en Paraguay.

Pedro Troglio nuevo técnico de Universitario de Perú. — oleJuan Pablo Méndez (@juanpablodeole) 22 de marzo de 2017

