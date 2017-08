Pedro Troglio: DT de Universitario se fue con todo contra árbitro ante UTC

VIDEO. Pedro Troglio, técnico de Universitario de Deportes, tuvo que reconocer que su expulsión durante el partido ante UTC, que alejó a los cremas de la lucha por el Torneo Apertura, fue justa pero criticó las decisiones del árbitro Eduardo Chirinos en el encuentro que, según él, favorecieron al cuadro local.

“Hay un montón de cosas que te llevan a ir a protestar, como decirle payaso al médico que está atendiendo a un jugador. Estoy indignado por el informe que ha hecho. Dice que le dije abusivo y eso es mentira. Le dije que se vaya a abrazar con el rival y que fue una vergüenza”, declaró Pedro Troglio a GOLPERÚ sobre el árbitro del reciente partido de Universitario.

Asimismo, Pedro Troglio recalcó que Universitario debió llevarse la victoria ante UTC. “Fuimos protagonistas. Fue un partido para cualquiera de los dos que se termina yendo en el final, pero con los jugadores estoy satisfecho”, aseguró el estratega del cuadro crema.

Pedro Troglio siguió enfilando sus críticas contra el árbitro del partido ante UTC. “Yo no le dije te voy a matar, ni no sabes quién soy yo. Si le dije las otras cosas y estoy bien expulsado pero no me gusta que digan mentiras”, acotó el técnico de Universitario.

Ahora Universitario completará el calendario del Torneo Apertura ante Academia Cantolao este fin de semana, pero Pedro Troglio ya tiene en mente lo que vendrá en el Clausura. Los cremas ya cuentan con un importante refuerzo como Daniel Chávez.