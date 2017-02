Universitario: tras nueva derrota, administración se pronuncia sobre Roberto Chale

Universitario de Deportes volvió a salir derrotado en el Torneo de Verano, ahora a manos del UTC en el Héreos de San Ramón en Cajamarca, por lo que la administración crema salió a pronunciarse sobre la permanencia de Roberto Chale al frente del equipo.

El administrador de Universitario, Carlos Alberto Moreno, salió a respaldar la labor de Roberto Chale en diálogo con el diario El Comercio.

“Hace poco almorcé con todo el comando técnico y los jugadores; este es el momento en el que tenemos que estar más unidos y eso lo hemos ratificado. Después de ganar en Paraguay, todo el mundo hablaba de una hazaña y después pasó lo contrario. Perdimos dos partidos, me parece que no podemos decir cosas tan absolutas. Yo confío en Chale y en todo su comando técnico. Leo y escucho que Vento está pensando en un nuevo entrenador, pero en ningún momento él me ha hablado del tema”, declaró Moreno.

“El tema futbolístico se tranquilizará cuando comencemos a ganar, es clave. En el tema de las cuentas o la aprobación del Plan de Reestructuración hemos estado trabajando bastante fuerte; he hablado con los acreedores y hemos recibido sus sugerencias. El plan trata de tener el mayor consenso posible porque yo busco que se apruebe; a partir de esto, confío mucho en que el club va a tener viabilidad para el futuro. Tenemos un proyecto de plan, pero aún no está cerrado al 100% en la medida que sigamos recibiendo inquietudes de algunos acreedores”, agregó.

Moreno también tocó el tema del Plan de Reestructuración que está esperando la Junta de Acreedores para conocer si es viable o no salvar al club de la liquidación.

“Confío en que el plan se apruebe, pues en la mayoría de aspectos en el plan sí hay consenso. Este tema es de permanente negociación y creo que vamos por buen camino. No puedo decir detalles del plan, pero sobre la relación de venta o no venta solo puedo decir que nuestra intención siempre ha sido no vender ningún activo del club. Lo que queremos es trabajar sobre la base de concesión de uno o más activos y, con esto, generar los ingresos necesarios para poder pagar la deuda en el plazo más breve posible”, sostuvo Moreno.