Juan Vargas anticipó cómo será su retiro del fútbol

Juan Vargas busca mantener su mejor nivel posible en cada partido con Universitario de Deportes. En una reciente entrevista, el capitán del cuadro merengue reveló lo que sería su próximo retiro profesional, aunque estimó que aún le queda fútbol que brindar en las canchas.

“Tengo que estar bien si es que quiero que mis hijos me vean jugar y terminar mi carrera. Quiero irme por la puerta grande y no por la falsa. Espero seguir este camino hasta donde pueda jugar. Le gente solo recuerda lo último y nunca el inicio”, dijo Juan Vargas a la revista Cosas sobre su retiro del fútbol profesional, pero no detalló si será con Universitario.

Ante ello, Juan Vargas ratificó que aún no está en su mente el retiro en el futuro próximo. Además, el ‘Loco’ todavía no define su situación en Universitario, cuyo vínculo culmina a mitad de año.

“Hay ideas que aún no se han concretado, pero con el pasar de los días las espero tener más claras. Por ahora pienso en jugar, llegar a un buen nivel y dar lo mejor a Universitario”, aseguró Juan Vargas.

Por último, Juan Vargas quiso aclarar la razón de su famoso apodo. “Nunca fui ‘Loco’. He sido un poco hiperactivo. Capaz me decían por ser una persona frontal, que dice las cosas en la cara, por más que a muchos no les pueda gustar”, contó el capitán de Universitario.

