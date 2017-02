Universitario: José Puma Carranza lanza respuesta que enfurece a los hinchas

Universitario de Deportes atraviesa por una aguda crisis de resultados luego de su derrota en Cajamarca ante UTC por la tercera fecha del torneo de Verano y la respuesta del ‘Puma’ José Carranza a la prensa deportiva no ayudó mucho.

Los hinchas mostraron toda su molestia en las redes sociales (Facebook y Twitter) por la respuesta del asistente de Roberto Chale cuando se le preguntó sobre la derrota de los cremas en campo cajamarquino. “Ganaron porque ellos hicieron dos goles y nosotros solo uno”.

José Carranza pretendió ser gracioso o irónico, pero el resultado no fue el esperado. El momento no es para hacer bromas en Universitario de Deportes. La afición exige resultados y de momento el único punto en tres partidos disputados no deja contento a nadie.

José Carranza y la respuesta a este reportero que generó molestia. (Video: América TV)