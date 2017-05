Universitario: Jersson Vásquez no teme competir el puesto con Juan Manuel Vargas

Con el inicio del Torneo Apertura a la vuelta de la esquina, a Jersson Vásquez no le preocupa lo más mínimo el regreso de Juan Manuel Vargas al reconocer que el ‘Loco’ lo ayudará a esforzarse el doble para mantenerse en el puesto de lateral izquierdo en Universitario.

“No me preocupa que regrese Vargas. Por el contrario, para mí es algo que me ayuda en lo personal porque va a hacer que me esfuerce el doble. Yo voy a seguir entrenando de la mejor manera, pero quien toma la decisión de quien juega es el entrenador. Si él decide seguir poniéndome, en buena hora; sino, no bajaré los brazos y seguiré trabajando para ganarme un puesto”.

“Gracias a Dios se me han estado dando las cosas de la mejor manera. Como siempre lo he dicho, lo mejor que le puede pasar a un futbolista es la continuidad”, agregó Jersson Vásquez a ‘Capital Noticias’.

Dejando de lado la competencia con Juan Manuel Vargas, el futbolista se refirió al inicio de la ‘U’ en el Torneo Apertura donde rescató que hay un buen plantel que puede luchar sin problemas los primeros puestos.

“Felizmente es algo que he podido tener desde comienzo del año, dentro de todo con el hecho de que el equipo se siente cada día más cómodo. Ahora más que nunca no hay que bajar los brazos, pues hay una linda competencia y cualquier compañero puede jugar”.

Cabe resaltar que Universitario debutará en el Torneo Apertura frente a Unión Comercio en el IPD de Moyobamba a partir de las 13:30 (horario peruano).