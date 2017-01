Universitario de Deportes y el curioso caso del uruguayo Rodrigo Chocho

Universitario de Deportes ha sido de los clubes peruanos que más contrataciones ha realizado hasta el momento, pero este martes ha ocurrido un caso increíble y casi insólito: el defensor uruguayo Rodrigo Chocho arribó a Lima, posó con la camiseta crema, pero en Ate nadie lo conoce.

“Por ahora va todo bien encaminado, falta el ok deportivo, que logre llenar las expectativas de ellos y ojalá pueda aprovechar la oportunidad”, manifestó Chocho a ‘Gol Perú’.

Los hinchas en el aeropuerto lo saludaron y él se sorprendió. No esperaba a la prensa y menos que le pongan la camiseta de Universitario de Deportes.

El gerente de comunicaciones crema, Juan Carlos Ortecho, fue duro y tajante.

“Yo me he enterado lo de Chocho a través de internet. No hay nada oficial, ni está a prueba, ni es jugador de Universitario. No tengo más referencias que las noticias que he visto”, dijo Ortecho a ‘La Sobremesa’ en Radio Ovación.

El propio Chocho se encargó de contar su versión: “Todo lo que hoy comuniqué fue lo que me comunicó mi empresario. Incluso lo del contacto con el ‘Puma’ (Carranza). Yo no hablé nada directo con nadie. No tengo más que decir. Lo que hoy conté y dije (en el aeropuerto) fue lo que mi empresario me dijo. Es más, yo mismo me pagué el pasaje buscando una oportunidad”, comentó el defensor a Depor.

“No esperaba a la prensa. Nunca lo imaginé. No quiero quedar como que exigí o inventé algo. Por eso, cuando me preguntaron cuántos días era la prueba, no respondí, porque no lo sabía”, agregó.

En resumen: Rodrigo Chocho llegó con un empresario que lo quería poner a prueba en Universitario. El tema se salió de las manos al ponerle la camiseta crema y ahora en Ate le cerraron las puertas. Se asumía que llegaba como posible sustituto del defensa peruano Alberto Rodríguez que suena en Peñarol de Uruguay.