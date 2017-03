Universitario de Deportes vive mal momento y este sponsor lo abandona

Importante empresa decidió no continuar y dar por terminado el contrato. Universitario de Deportes no cumple las altas expectativas que generó con sus rimbombantes fichajes, los resultados no lo acompañan y ahora este sponsor abandona el club.

Sí, la marca de autos Hyundai decidió no ampliar su vínculo con Universitario de Deportes y pidió el retorno de las unidades que puso a disposición del equipo para el traslado de los jugadores.

Según el acreedor y socio crema, Adolfo Palao, el bus, la couster y camioneta que Hyundai otorgó a la ‘U’ deben ser devueltos y ahora Universitario debe alquilar una unidad para movilizar a su primer equipo.

El equipo merengue se alista para enfrentar a Sport Huancayo este domingo en calidad de visitante por la octava fecha del Torneo de Verano. Duro partido para los cremas en la altura huancaína.