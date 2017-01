Universitario de Deportes: Nolberto Solano opinó del regreso de Juan Manuel Vargas

¡Habló la experiencia! Para algunos el regreso del lateral Juan Manuel Vargas a Universitario de Deportes generó una alegría tremenda, pero Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, no piensa lo mismo desde que oficializaron la incorporación del ‘Loco’.

‘Ñol’, que vistió la camiseta de Universitario de Deportes en el 2009, comparó su carrera futbolística con la de Juan Vargas, quien decidió optar por el fútbol peruano luego de no encontrar club en el extranjero debido a una lesión que lo condenó en el Real Betis.

“Yo vine al Perú por un tema personal, me dio ese tema de venir, pero me volví rápido, el haber estado en una liga como la inglesa y venir acá con las mismas condiciones de siempre, los horarios, etc, Vargas ya tomó la decisión, vamos a ver qué pasa”, dijo Nolberto Solano.

Asimismo, Juan Manuel Vargas no fue el único criticado por Solano en su retorno al fútbol peruano, el defensa-volante Carlos Ascues también recibió un comentario del excapitán de la Selección Peruana.

“Lo de Ascues es una pena, pensamos que se iba a consolidar allá, por cuestiones de fortuna, experiencia no se dio. Ricardo no cierra la puerta a nadie. Él prefiere contar con los de acá porque le da esa semana extra que le da un ‘plus’ a la selección”, añadió Nolberto Solano.

Cabe resaltar que Juan Manuel Vargas retornó a Universitario luego de 13 años.

