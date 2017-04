Universitario de Deportes: Alberto Quintero habló de su buen momento

El panameño Alberto Quintero se ha convertido en un jugador vital en las últimas presentaciones de Universitario de Deportes, dado que sus goles han definido triunfos del cuadro crema en el Torneo de Verano

“Sé que tuve un momento difícil en mi llegada, pero sigo trabajando de la mejor manera, con mucha ilusión. El profe Troglio me dio la oportunidad y la estoy aprovechando”, manifestó el volante merengue en conferencia de prensa.

Alberto Quintero aseguró que siempre se sintió cómodo en Universitario de Deportes. “Me sentía bastante bien antes de que llegara el profe Troglio, me sentía con ganas de ayudar al equipo, luego llegó el entrenador me dio la oportunidad, conversó conmigo y he respondido de la mejor manera”, indicó.

“Los goles llegaron producto del trabajo, y por el mismo grupo. Creo que si no se dan los goles también es importante trabajar por el equipo”, agregó el volante panameño.