Universitario: César Vento se refirió al nuevo DT que reemplazará a Roberto Chale

Universitario de Deportes anunció en la tarde de este martes la destitución de Roberto Chale como entrenador, así como todo su comando técnico, que incluye a José Carranza y Mauro Cantoro. El gerente del cuadro crema César Vento aclara el panorama del nuevo entrenador.

No soltó nombres, pero aseguró que empezaron a trabajar para contratar al nuevo DT. De momento, Javier Chirinos queda a cargo como entrenador interino.

“Estamos entrando a una nueva fase en el club, se llega a un mutuo acuerdo con el profesor Roberto Chale y Carranza para darle un nuevo giro al manejo del primer equipo y que ellos nos sigan acompañando con su experiencia en otras funciones”, dijo Vento a ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación.

“Somos muy respetuosos del vínculo que hemos tenido con Chale y no hemos iniciado conversación con nadie y quiero ser enfático en eso, porque se ha estado especulando con nombres, todos muy respetables, pero me parece que pueden sentirse manoseados y no es nuestra intención. Recién ahora vamos a comenzar a evaluar”, agregó.

Vento aseguró que el DT puede ser nacional o extranjero. “Nunca se descarta pero les voy a pedir comprensión con este tema”.

Al final, tuvo palabras de agradecimiento a Roberto Chale por el esfuerzo brindado a pesar de los momentos complicados que atraviesa por su estado de salud.

“Mi agradecimiento eterno a Chale, que en momentos difíciles que atraviesa está preocupado por el equipo. El club reconoce lo valioso que él es para nosotros, para nuestro futuro y obviamente es importante tenerlo al lado y que tengamos un contrato que nos vincule”, concluyó.