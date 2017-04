Álvaro Recoba confesó que tuvo oferta del fútbol peruano

Álvaro Recoba, exseleccionado de Uruguay y exjugador del Inter de Milán, realizó una importante confesión que lo relaciona al fútbol peruano. El popular ‘Chino’ contó en una reciente entrevista que tuvo entre sus manos una importante oferta de Universitario de Deportes.

Álvaro Recoba recordó que Chemo Del Solar, entonces técnico de Universitario, fue el responsable de su acercamiento al club crema. “Recuerdo hablar con él para que me comente del proyecto que tenía pensado conmigo y seguramente lo que me pedía no estaba acorde con su presupuesto”, dijo el ‘Chino’ al diario Depor.

Sin embargo, el mismo Álvaro Recoba confesó su estrategia para evitar cualquier oferta de otra liga del mundo, porque en sus planes estaba quedarse en el fútbol de Uruguay tras su larga trayectoria en el balompié de Europa, donde jugó hasta por 10 temporadas con el Inter de Milán.

“Yo pedía cierta cantidad de dinero, que era muy elevado, para que desde los lugares que me llamaran me dijeran que no y eso es lo que sucedió”, confesó Álvaro Recoba, que tuvo en sus manos una oferta de Universitario de Deportes, la cual finalmente rechazó ¿Te imaginabas al ‘Chino’ con la camiseta crema?

Al igual que Álvaro Recoba, sonó fuerte la posibilidad de que Diego Forlán vista los colores de Universitario de Deportes, de la mano de Chemo Del Solar. Sin embargo, la propuesta quedó solo en un sonado rumor del mercado de pases en el fútbol peruano.

