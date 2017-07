Universitario: Alexi Gómez le pidió disculpas al entrenador Juan Reynoso

En una entrevista con ‘Zoom Deportivo Perú’, Alexi Gómez ‘rompió’ su silencio con Universitario para aclarar el supuesto cruce de palabras con el entrenador Juan Reynoso durante el encuentro frente a Melgar que se disputó en el Estadio Monumental.

“Me siento acá porque no hay una situación que se ha manejado mal. Se habló de mi celebración que le grité en la cara a Juan (Reynoso), creo que se manejó de mala forma o no sé qué cosa quieren generar, pero es un momento incómodo para mí. Vengo a hablar de la mejor forma y si Juan lo tomó como que si le grité el gol en la cara le quiero pedir disculpar porque no fue así”.

El jugador de Universitario reconoció que venía atravesando algunos problemas por lo que justificó su eufórica celebración frente al banquillo de Melgar.

“Tenía una bronca desde hace algunos partidos que no hacía ningún gol, que venía jugando regularmente mal y tenía una bronca encima y la saqué gritando el gol así. No se lo dediqué ni Juan, ni a la banca de suplentes ni a nadie. Solamente me saqué la bronca que yo tenía”.

Para finalizar, Alexi Gómez dejó en claro su punto de vista: “Yo simplemente hablo de fútbol, como siempre les digo: ‘háblenme de fútbol, dentro de la cancha les puedo contestar lo que sea’”.