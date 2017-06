"Alexi Gómez debe irse de Universitario y no regresar más"

Alexi Gómez vuelve a ser el centro de atención ante el posible interés del Junior de Barranquilla por sus servicios. Desde Universitario de Deportes, el técnico Pedro Troglio se mostró preocupado ante su salida por ser uno de los jugadores más importantes de su plantel. Pero Carlos Cáceda tuvo un consejo para su compañero de forma particular.

Para el arquero de Universitario, Alexi Gómez debe tomar la opción de jugar en el extranjero porque ello será beneficioso tanto para su carrera profesional como para la Selección Peruana, a la cual regresó tras la última convocatoria de Ricardo Gareca.

“¡Qué difícil es decidir cuando el técnico te pide que te quedes! Pero ojalá Alexi se vaya y no regrese más”, dijo Carlos Cáceda a la prensa deportiva en relación a la posible salida de Alexi Gómez de Universitario con destino al Junior de Barranquilla.

Alexi Gómez ya tuvo 2 experiencias en el extranjero. Una no tan buena y la otra muy prometedora. La ‘Hiena’ emigró de Universitario el 2015 hacia el Brommapojkarna de Suecia, donde no tuvo continuidad. Luego probó suerte en el San Luis Quillota de Chile, club que se lo consideró en el once titular.

En los próximos días se sabrá de Junior de Barranquilla formaliza su oferta por Alexi Gómez o si aguarda hasta diciembre, fecha en que la ‘Hiena’ queda como agente libre y Universitario ya no podrá intervenir en la transacción.

El recordado partido de Alexi Gómez ante Capiatá