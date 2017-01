Torneo de Verano: así se jugará la primera fecha

La pelota volverá a rodar en los estadios peruanos con el inicio del Torneo Verano, que este fin de semana arranca con ocho partidos de los dos grupos que consta el mencionado torneo.

Entre los partidos que más llama la atención están el que protagonizarán Alianza Lima vs Juan Aurich en Chiclayo, el Universitario vs Sport Huancayo y el Sporting Cristal vs Unión Comercio.

Programación de la primera fecha del Torneo de Verano

Sábado 4 de febrero

San Martín vs Alianza Atlético (13:00)

Estadio Miguel Grau del Callao

UTC vs Comerciantes Unidos (15:30)

Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca

Sport Rosario vs Ayacucho FC (17:45)

Estadio Rosas Pampas de Huaraz

Melgar vs Cantolao (20:00)

Estadio la UNSA de Arequipa

Domingo 5 de febrero

Sporting Cristal vs Unión Comercio (11:00)

Estadio Alberto Gallardo

Real Garcilaso vs D. Municipal (13:30)

Estadio Túpac Amaru de Sicuani – Cusco

Juan Aurich vs Alianza Lima (16:00)

Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque

Universitario vs Sport Huancayo (18:15)

Estadio Monumental de Ate