Torneo Apertura: así se movió la tabla tras triunfo de Universitario de Deportes

La octava fecha del Torneo Apertura se inició este martes con dos partidos disputados en Cusco y el Callao.

En la ciudad imperial el Real Garcilaso hizo valer su condición de local para vencer 2 a 1 a Unión Comercio. La denominada ‘Máquina Celeste’ volvió a venir de atrás y le volteó el partido al ‘Poderoso del Alto Mayo’.

En tanto que en el primer puerto, Universitario de Deportes sacó adelante un duro partido ante la San Martín, al que derrotó 4 a 2 para así soñar con darle alcance a los punteros del campeonato.

La octava fecha del Torneo Apertura se completará con los siguientes partidos:

Miércoles 5 de julio

Sport Huancayo vs Juan Aurich

Melgar vs UTC

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético

Sporting Cristal vs Deportivo Municipal

Alianza Lima vs Academia Cantolao

Jueves 6 de julio

Ayacucho FC vs Sport Rosario

Así está la tabla del Torneo Apertura en el inicio de la octava fecha (Foto: Livescore)