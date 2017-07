Torneo Apertura: así se movió la tabla tras inicio de la undécima fecha

La undécima fecha del Torneo Apertura se inició este viernes con dos partidos desarrollados en el interior del país.

En la ciudad de ‘La Incontrastable’, Sport Huancayo dio cuenta del Comerciantes Unidos al derrotarlo por 3 a 1, en un resultado que le permite empatar, de forma provisional, a Alianza Lima en el primer lugar del campeonato.

En tanto que en Cajamarca, UTC logró vencer 2 a 1 a Sport Rosario y con ello se colocó a solo un punto de huancaínos y aliancistas.

La jornada número once del Torneo Apertura proseguirá estos días sábado y domingo, teniendo como duelos más esperados el Cantolao vs Sporting Cristal en el Callao, el Alianza Atlético vs Alianza Lima en Piura y el Universitario vs Melgar en Lima.

Así se jugará el resto de la fecha 11 del Torneo Apertura

Sábado 22 de julio

Unión Comercio vs Ayacucho FC

Deportivo Municipal vs Deportivo San Martín

Academia Cantolao vs Sporting Cristal

Domingo 23 de julio

Juan Aurich vs Real Garcilaso

Alianza Atlético vs Alianza Lima

Universitario vs Melgar