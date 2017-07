Técnico de Sport Huancayo criticó al árbitro por empate ante Alianza Lima

El empate entre Alianza Lima y Sport Huancayo fue uno de los partidos más atractivos de la décima fecha del Torneo Apertura. Con goles desde el inicio del encuentro, el técnico Rolando Chilavert se mostró disconforme con el resultado y con el árbitro Víctor Hugo Carrillo, que a los minutos finales cobró un penal polémico a favor de los íntimos.

“En la previa un empate era un buen resultado, pero sabíamos que podíamos crarle muchos problemas. Lastimosamente Carrillo cometió fallas garrafales. En el primer tiempo tuvo dos falllas fundamentales: la falta que cometió el arquero Butrón, quien hizo una falta que ameritaba penal y expulsión, y cobró a falta nuestra. Y el otro lógicamente el penal que no fue. Además, Minaya no ameritaba una expulsión, y el último penal, la distancia nuestra es muy lejana, todavía no la he visto”, declaró el entrenador paraguayo en Radio Ovación.

Respecto a la ausencia de Antonio Meza Cuadra, el técnico de Sport Huancayo señaló. “No jugó por disposición táctica. Hoy se acopla con normalidad a los entrenamientos. Estamos todavía en camino y tenemos que buscar los tres puntos ante Comerciantes Unidos. Nos quedan 5 finales, tres en casa y dos de visita”.

Sport Huancayo recibirá a Comerciantes Unidos el próximo viernes en la Incontrastable. El encuentro es de vida o muerte para no perder el paso en la tabla de posiciones.