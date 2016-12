Juan Reynoso explicó su reacción contra Edwin Oviedo

VIDEO. Juan Reynoso, técnico del Melgar, generó muchas críticas tras negarle el saludo al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, durante la ceremonia de premiación en la final del Torneo Descentralizado, donde Sporting Cristal se coronó campeón nacional.

Rompiendo su silencio con la prensa deportiva, Juan Reynoso explicó en una entrevista a TV Perú que no llegó a ver a Edwin Oviedo durante la ceremonia de entrega de medallas. Además, el DT de Melgar detalló que no saludó a quien le entregó la presea porque pensó que era funcionario de una empresa vinculada a Sporting Cristal.

“Lo que más me incomoda, es que hay cosas mucho más importantes que si yo le intenté o no dar la mano en este caso al presidente de la FPF. Han hablado uno, dos, tres, cuatro días. No tiene mucho sentido redundar sobre lo mismo. Intento ser transparente”, sostuvo Juan Reynoso sobre el desaire que protagonizó contra Edwin Oviedo.

No obstante, Juan Reynoso reconoció que fue un error negarle el saludo al funcionario de una empresa publicitaria del Torneo Descentralizado. “Aprovecho para disculparme y, seguramente, lo voy a hacer personalmente porque yo no sabía quién era el señor. No me lo habían presentado”, aseveró el DT de Melgar.

Por otro lado, Juan Reynoso reclamó que la prensa no resaltó el gesto de los jugadores de Melgar, quienes se quedaron hasta el entrega de la copa a Sporting Cristal como campeón nacional, pese a que ellos querían irse rápidamente al vestuario.

“Eso sí, nadie lo ha resaltado. Sporting Cristal, el año pasado, que quedó subcampeón, se quedó una parte muy corta de la premiación. Y nosotros nos quedamos hasta el final. No hasta que dieron la vuelta olímpica. Pero sí hasta que levantaron su trofeo. Como tiene que ser”, anunció Juan Reynoso sobre lo que sucedio con los jugadores de Melgar durante la premiación de la final del Torneo Descentralizado.

Juan Reynoso se refirió al desaire con Oviedo