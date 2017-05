Sporting Cristal: Renzo Garcés confesó lo que sintió tras reprimenda pública de chemo del Solar

El último fin de semana Renzo Garcés fue protagonista del Torneo de Verano por haber sido duramente recriminado por su técnico Chemo del Solar, quien posteriormente expresó sus disculpas públicas por lo sucedido con su dirigido en la ciudad de Ayacucho.

“Cuando Chemo me recriminó me pasaron varias cosas por la cabeza, pero Dios me ha dado la paciencia suficiente como para no decir nada e ir de frente al camerino”, señaló el defensor de Sporting Cristal a Radio Ovación.

Renzo Garcés dijo entender hasta cierto punto la airada reacción de su entrenador. “Son cosas del oficio, es entendible lo que hizo Chemo por la calentura del partido. No entré como debí hacerlo, pero igual me parece que esa no era la reacción adecuada, ni bien entré al camerino me pidió disculpas y las cosas están bien”, aseguró.

Asimismo, dijo que su intención es voltear la página de lo sucedido. “Son pruebas que tengo que pasar para crecer y fortalecerme más. Cualquiera se puede equivocar y es de hombres aceptarlo, hoy entrenamos normal y pensando en The Strongest”, apuntó.