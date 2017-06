Sporting Cristal: Federico Cúneo aclaró cuánto tiempo estará Pablo Zegarra

Luego de que Chemo del Solar fuese cesado como entrenador de Sporting Cristal, la directiva bajopontina decidió que Pablo Zegarra tome su lugar de forma interina, sin embargo, su permanencia como DT cervecero puede ser más prolongado de lo que muchos esperan.

“Esto ha sucedido muy de imprevisto, tenemos que recuperar al equipo y seguir dándole vueltas para ver cómo avanzamos. Me encantaría ver a un Zegarra ganador y quedándose al frente del equipo de forma definitiva, pero es algo que él no esperaba, nosotros tampoco. No puedo contestar cuáles son los pasos a tomar en las próximas semanas”, manifestó el presidente del cuadro celeste, Federico Cúneo.

“A Pablo lo conozco hace 30 años, en los últimos 2 años ha perdido solo 5 partidos y ahora está listo para dar ese paso, creo que tiene que tener la oportunidad y vamos viendo cómo se desarrolla este tema”, agregó.

Asimismo, Federico Cúneo resaltó la confianza que se tiene Pablo Zegarra para asumir como entrenador de Sporting Cristal. “Pablo está feliz de tomar el fierro caliente porque se siente capacitado para hacerlo, yo confío plenamente en Pablo y si pensara que el fierro es demasiado caliente para él no se lo hubiera dado”, resaltó.